Fußball : SC Unterbach braucht drei Punkte im Kellerduell

Chris Ribjitzki kehrt ins Team zurück. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Mannschaft von Roberto Marquez tritt bereits am Freitag zur wichtigen Bezirksliga-Begegnung in Dhünn an. Der Trainer setzt auf eine top-motivierte Truppe.

SSV Dhünn – SC Unterbach. An moralischer Rückendeckung wird es den Unterbachern (12. Platz) im Kellerduell beim punktgleichen Dreizehnten nicht fehlen. „Wir haben für Mannschaft und Fans einen Bus geordert. Dazu werden wohl einige SCU-Anhänger mit Privatwagen anreisen, um die Jungs in diesem wichtigen Spiel zu unterstützen“, blickte Trainer Andi del Polito nach der mit 1:2 verlorenen Heimpartie gegen den FC Monheim II schon auf die nächste Aufgabe.

Aber die Fan-Unterstützung allein wird heute Abend ab 19.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Staelsmühlerstraße nicht reichen. „Wir müssen Herz, Leidenschaft und Willenskraft auf den Platz bringen, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Ein Sieg ist alternativlos“, sagt Trainer Roberto Marquez im Brustton der Überzeugung. Diese Überzeugung ist in den vergangenen Tagen wieder zurückgekehrt. Nach dem Abpfiff vergangenen Sonntag und dem weit in der Nachspielzeit kassierten (vermeidbaren) 1:2, herrschte zunächst Fassungslosigkeit im Lager des SCU. Wieder eine Niederlage nach einer über weite Strecken sehr ordentlichen Leistung.

„Roberto und Andi haben die zwei letzten Niederlagen gemeinsam mit der Mannschaft analysiert. Wir sind uns alle einig, dass es jetzt in erster Linie darum geht, Fußball zu arbeiten, 90 und mehr Minuten alles zu geben. Jeder muss bis zum Abpfiff voll konzentriert bei der Sache sein. So ein spätes, spielentscheidendes Gegentor wie gegen Monheim darf einfach nicht passieren“, betont Jörg Spanihel. Die Monheim-Partie zeigte erneut, dass es in der Bezirksliga nicht reicht, nur gut Fußball zu spielen. „Am Freitag müssen 15, 16 bis in die Haarspitzen motivierte Jungs im Kader stehen. Wir müssen den Gegner noch mehr attackieren, richtig nerven und vor allen Dingen unsere Torchancen konsequenter nutzen“, ergänzt der Sportliche Leiter angesichts von zwei Alu-Treffern (Faouzi El Makadmi, Alper Yasar) und dem verschossenen Elfer von Tobias Schössler im Monheim-Spiel.

Coach Marquez mochte angesichts der vergebenen Tormöglichkeiten gar nicht mehr hinschauen: „Unglaublich, was wir da haben liegen lassen. Das ist letztlich eine Sache von Entschlossenheit und Zielstrebigkeit vor dem gegnerischen Tor. Wir mussten die Partie längst entschieden haben, bevor das 1:2 fällt.“ Der 43-jährige Übungsleiter weiß aber auch: „Dass es aktuell nicht gut läuft, ist uns allen klar. Das müssen und werden wir ändern.“