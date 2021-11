Fußball : Dezimierter SC Unterbach besiegt Wersten 04

Trotz großer Personalnot besiegt der kampfstarke SCU den Bezirksliga-Rivalen Wersten 04 und holt damit drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

„Alle haben vorbildlich gearbeitet. Ich habe mich in erster Linie für die Jungs gefreut, die neu hereinkamen. Der Sieg ist hochverdient und gibt Auftrieb für die letzte Partie am Sonntag in Benrath“, fasste Roberto Marquez zusammen, der mit der letzten SCU-Chance in der Nachspielzeit an Dennis Billerbeck scheiterte. Der SVW-Schlussmann hielt mit Glanzparaden gegen Kültz (4. – feiner Hackentrick), Leon Schilling, Chris Ribjitzki und Faouzi El Makadmi sein Team allein in den ersten 45 Minuten im Spiel. Nur beim Freistoß von El Makadmi aus halblinker Position an Freund und Feind vorbei in die lange Ecke (6.) sah der Goalie nicht gut aus.