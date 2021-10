Fußball : Aufholjagd des SC Unterbach bleibt ohne Lohn

Die SCU-Fußballer stemmten sich in Langenfeld trotz eines 0:3-Rückstands gegen die Niederlage. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Die SCU-Fußballer drehen in der Bezirksliga-Partie beim HSV Langenfeld nach einem 0:3-Rückstand erst in der zweiten Halbzeit richtig auf.

Von Elmar Rump

HSV Langenfeld – SC Unterbach 3:2 (2:0). Auch wenn die zuletzt auf Hochtouren laufende „Tormaschine“ der Langenfelder diesmal nur drei Treffer zustande brachte, trat der SCU mit leeren Händen die Heimreise an. Trainer Roberto Marquez schaute indes nicht nur auf das nackte Resultat: „Wir haben einen guten, in der Tabelle vor uns liegenden Gegner richtig gefordert. Trotz des deutlichen 0:3-Rückstands hat unsere Mannschaft nie aufgesteckt und vorbildliche Moral bewiesen. Wir haben am Ende zumindest am Ausgleich geschnuppert. Die über weite Strecken gezeigte Leistung gibt uns jedenfalls Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.“

Nicht ausgeschlossen, dass die Begegnung einen anderen Verlauf genommen hätte, wären die Gäste direkt zu Beginn (6.) in Führung gegangen. Auf Zuspiel von Daniel Mion fand Chris Ribjitzky in HSV-Schlussmann Christian Cyrys seinen Meister – die nachfolgende Ecke köpfte der 34-jährige Angreifer knapp über den Querbalken. Auf der Gegenseite machte es Langenfelds Torjäger Robin Schnadt besser, der einen Konter– voraus ging einen Fehlpass der Gäste im Spielaufbau – erfolgreich mit seinem vierten Saisontreffer abschloss (17.). Beim 2:0 in der Nachspielzeit von Durchgang eins hatte der SCU Pech. Eine scharfe Hereingabe von Severin Krayer wollte Edi Ziegler klären, beförderte das Spielgerät aber ins eigene Netz.

„In der Pause haben wir uns noch einmal neu eingeschworen, wollten uns nicht so ohne weiteres geschlagen geben“, sagte Marquez später. Entsprechend engagiert kam der SCU aus der Kabine. Daniel Mion schoss einen Freistoß an den Pfosten (51.) und Nuri Gülmez verfehlte in aussichtsreicher Position das gegnerische Gehäuse (55.). Das Team von Coach Lukas Beruda machte in Person von Robin Schnadt vor, wie erfolgreicher Abschluss geht – nach einem Konter in der 62. Minute zum 3:0.

Das war aber noch nicht die Vorentscheidung, weil die Unterbacher durch den schönsten Treffer des Tages, einen platzierten 20-Meter-Schuss von Kapitän Mion hoch in den Torwinkel, postwendend (64.) wieder Anschluss fanden. Als dann Faouzi El Makadami nach Zusammenspiel mit Leon Schilling und einem Schuss in die lange Ecke auf 3:2 stellte (80.), witterte der Gast erst recht wieder Morgenluft. Ganz zum Schluss wollte auch Keeper Marcel Aust das Fußball-Schicksal noch zwingen, köpfte nach einer Ecke aber übers Tor, während Alper Yasar eine im Ansatz gute Möglichkeit nicht nutzte. Auf der Gegenseite vereitelte Miguel Lopes in höchster Not ein mögliches viertes Tor der Einheimischen, die ihre Konter nicht immer konsequent zu Ende spielten und so in der Schlussphase noch Probleme bekamen.