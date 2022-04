Fußball : ASV Mettmann wärmt sich mit Pokalsieg auf

Am Sonntag wollen die Mettmanner Fußballer nach dem Erfolg auf Kreisebene jetzt auch das Bezirksliga-Schlusslicht SSVg Heiligenhaus schlagen.

SSVg Heiligenhaus – ASV Mettmann. Nachdem der ASV Mettmann aufgrund mehrere Corona-Fälle an zwei Spieltagen nicht antreten konnte, sind die Mettmanner froh, dass sie am Sonntag beim Lokalrivalen in Heilgenhaus (15.30 Uhr) wieder in den Bezirksliga-Betrieb einsteigen. „Beim Tabellenletzten sind wir sicherlich klarer Favorit. Wir werden aber nicht den Fehler begehen, die SSVg zu unterschätzen“, betont Imat Omairat und nennt auch den Grund. „In der Hinrunde haben wir gegen Mannschaften, die vermeintlich schwächer waren als wir, unnötig Punkte gelassen. Ich hoffe, dass unser Team daraus gelernt hat und mit der richtigen Einstellung in die Partie geht.“