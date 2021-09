Fußball : ASV steht vor richtungsweisender Partie

Halil Günes (2.v.l.) erzielte in der Partie gegen den SC Frintrop die 1:0-Führung. Foto: Achim Blazy (abz)

Erneut treffen die Mettmanner Fußballer auf einen Frintroper Klub. Nach dem Heimsieg vor einer Woche über den SC wollen sie nun auswärts auch die DJK schlagen und damit weiter im oberen Tabellendrittel mitmischen.

Von Klaus Müller

DJK Frintrop – ASV Mettmann. Für die Mettmanner Fußballer kommt es am Sonntag (11 Uhr) in Essen zu einer wichtigen Weichenstellung. Bei einem Sieg mischt das Team von Daniele Varveri in der Spitzengruppe der Bezirksliga mit, bei einer Niederlage setzt sich der derzeitige Sechstplatzierte im Tabellenmittelfeld fest.

„Wir fahren zur DJK um zu punkten“, gibt sich der ASV-Coach recht selbstbewusst. Dabei weiß Varveri, dass die Trauben in Essen sehr hoch hängen: „Wir brauchen uns nichts vorzumachen, die Frintroper haben derzeit sowohl in der Meisterschaft als auch im Pokal einen guten Lauf. Den wollen sie gegen uns sicherlich fortsetzen.“ Varveri gibt zu, dass die Anstoßzeit Sonntagmorgens um elf Uhr nicht unbedingt beliebt bei den ASV-Fußballern ist, macht aber kein besonderes Aufhebens hinsichtlich des frühen Anpfiffes. „Wir haben dann zu spielen, wann es der Spielplan vorgibt. Da sollte es eigentlich egal sein, ob es um 11, 15 oder 17 Uhr ist“, gibt sich der ASV-.Cheftrainer gewohnt professionell.

Der Tabellenzweite Frintrop, der in der Liga die meisten Tore erzielt und die wenigsten Gegentreffer kassiert hat, stand bei ihm bereits vor dem Saisonstart auf dem Zettel mit den Titelfavoriten. „Das ist ein Kader mit viel Qualität. Ich kenne die Mannschaft von der Vorsaison und habe das Team auch schon so beobachtet. Da müssen wir von Beginn an hellwach sein“, sagt Varveri.

Es wird für den ASV sicherlich eine ganz andere Aufgabe, als das in der Vorwoche der Fall war. Da siegten die Mettmanner gegen den Lokalrivalen der DJK, den SC Frintrop, mit 5:0. Während die DJK aus Frintrop dem Spitzenreiter TSV Ronsdorf im Nacken sitzt, trägt der SC als Schlusslicht die rote Laterne in der Bezirksliga. „Ich will den Kantersieg der Vorwoche nicht überbewerten, er hat uns aber für das Selbstvertrauen gut getan. Vor allem wissen wir, dass wir in der Offensive etwas bewegen und Tore schießen können“, erläutert Varveri die positiven Aspekte des Erfolges über den Tabellenletzten.