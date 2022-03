Fußball : ASV Mettmann spielt wie aufgedreht

Die Mannschaft von Daniele Varveri fegt den Bezirksliga-Rivalen SSV Germania Wuppertal mit 4:0 vom Platz und schafft damit die erwünschte Wiedergutmachung.

SSV Germania Wuppertal – ASV Mettmann 0:4 (0:2). Nach der schwachen Vorstellung in der Vorwoche spielten die Bezirksliga-Fußballer des ASV Mettmann in Wuppertal wie umgewandelt und gewannen auch in der Höhe verdient. „Die Mannschaft hat eine prima Reaktion gezeigt und sich rehabilitiert. Das war heute das wahre Gesicht unseres Teams. So kann es in den nächsten Spielen weitergehen“, sagte Imad Omairat. Der Sportliche Leiter verwies darauf, dass der ASV aufgrund vieler verletzter Spieler mit dem letzten Aufgebot angetreten sei. Im Abschlusstraining hätten sich Abdelkarim Ifrassen und Fabian Helmes noch verletzt. „Wir waren froh, dass sich Phil Eilenberger und unser Vorstandsmitglied und Sponsor Orhan Hazer bereit erklärten, sich als Ersatzspieler zur Verfügung zu stellen“, sagte er. Omairat sprach von einer spielerisch und kämpferisch überzeugenden Vorstellung der gesamten Mannschaft, hob aber einen Mannschaftsteil besonders hervor: „Unser drei Angriffsspitzen Patrick Stelzer, Steven Winterfeld und Winter-Neuzugang Uras Acici sprühten vor Spielfreude und bewiesen ihre Offensivqualitäten und ihre Torgefährlichkeit.“