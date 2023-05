Fußball-Bezirksliga ASV Mettmann setzt zum Aufstiegsjubel an

ASV Mettmann – SSV Berghausen. Der ASV Mettmann macht am Wochenende den längst verdienten Aufstieg in die Landesliga perfekt. Zwei Szenarien kommen dafür in Frage. Die Elf von Chefcoach Daniele Varveri gewinnt ihr Heimspiel am Sonntag (Anstoß 15 Uhr – Sportzentrum Auf dem Pfennig) gegen die abstiegsgefährdeten Langenfelder – das wäre die sportlich beste Lösung. Nicht ausgeschlossen aber, dass der aktuell acht Zähler zurückliegende Verfolger SpVg. Solingen-Wald 03 im bereits am Samstag (14 Uhr) stattfindenden Derby beim Tabellenachten BV Gräfrath Federn lässt. Dann nämlich feiern die Kreisstädter schon 24 Stunden zuvor und sozusagen „auf der Couch“ den Meistertitel in der Bezirksliga, Gruppe 2.