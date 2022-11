Fußball-Bezirksliga : ASV Mettmann klettert auf Platz zwei

Carlos Penan (am Ball) markierte in Ronsdorf den entscheidenden Treffer. Foto: Achim Blazy (abz)

Durch den 1:0-Sieg in Ronsdorf überholt die Mannschaft von Daniele Varveri den Konkurrenten in der Tabelle und ist jetzt direkter Verfolger von Spitzenreiter Bergisch Born. Am Sonntag will der ASV im Heimspiel nachlegen.