Fußball : ASV Mettmann ist auf Wiedergutmachung aus

Nach der blamablen Auftaktniederlage gegen den SC Ayyildiz reden Chefcoach Daniele Varveri und Sportlicher Leiter Imad Omairat mit der Mannschaft Tacheles.

SSV Germania Wuppertal – ASV Mettmann. Von diesem Schock mussten sich die Verantwortlichen und Spieler des ASV erst einmal erholen. Mit großem Optimismus starteten die Mettmanner in die Rückrunde und kassierten gleich eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen den SC Ayyildiz Remscheid. Zudem sah Ebrahim Omayrat am Ende der Begegnung noch die gelb-rote Karte. Ein wahrlich geschenkter Sonntagnachmittag.

Nach der Euphorie im ASV-Lager aufgrund der tollen Vorbereitungsspiele mit neun siegreichen Partien in Folge sank das Stimmungsbarometer ganz tief in den Keller. „Bei der ersten Trainingseinheit in dieser Woche haben Trainer Daniele Varveri und ich erst einmal Tacheles geredet und den Spielern klar und deutlich gesagt, dass wir uns so eine schwache Vorstellung nicht noch einmal bieten lassen“, erklärt Imad Omairat. Während Daniele Varveri nachdrücklich die taktischen Schwächen seiner Mannschaft beim letzten Heimspiel aufzeigte und die klare Forderung stellte, dass seine Spieler in Zukunft die vorgegebene taktische Ausrichtung diszipliniert im Spiel umzusetzen haben, kritisierte der Sportliche Leiter die fehlende Mentalität und den ebenso fehlenden unbedingten Siegeswillen in der Mannschaft. „Die Jungs zeigten Verständnis für unsere klaren Worte, und Daniele und ich hatten den Eindruck, dass sie verstanden haben und den Schalter umlegen werden“, sagte Omairat. „Damit soll es dann aber auch gut sein und wir blicken auf die vor uns liegenden Aufgaben.“