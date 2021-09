Fußball : ASV Mettmann feiert einen Kantersieg

Nach einer unruhigen Woche agiert die Mannschaft von Daniele Varveri diesmal im Bezirksliga-Heimspiel am Erbacher Berg höchst konzentriert.

ASV Mettmann – SC Frintrop 5:0 (4:0). Es gab eine Menge Gesprächsbedarf in der vergangenen Woche beim ASV. Trainer und Sportliche Leitung nahmen ihre Mannschaft nach zwei nicht einkalkulierten Niederlagen hintereinander in die Pflicht, forderten eine spielerische und kämpferische Steigerung ein. „Die Jungs haben ihre Lektion offensichtlich kapiert und heute die Antwort auf dem Platz gegeben. Unsere Mannschaft war von Beginn an hellwach und legte mit der 2:0-Führung früh den Grundstein zum Sieg. Das war schon eine Art Befreiungsschlag“, freute sich Daniele Varveri über den starken Auftritt in den ersten 45 Minuten. Mettmanns Coach war selbst vom Blitzstart seiner Elf überrascht. Halil Günes wuchtete das Spielgerät nach einer abgewehrten Ecke unter den Querbalken (3.), drei Minuten darauf schoss Daniel Rehag nach einem feinen Solo unhaltbar in die lange Ecke.