Fußball-Bezirksliga ASV Mettmann behauptet den Gipfel

BV Burscheid – ASV Mettmann 0:12 (0:3). Zu einem Torfestival der besonderen Art kam es beim Auftritt der ASV-Fußballer in Burscheid. Der Tabellenletzte wurde regelrecht vom Platz gefegt. Mit diesem Kantersieg tat der Mettrmanner Bezirksligist einiges für sein Torverhältnis getan und näherte sich in diesem Bereich dem direkten Aufstiegskonkurrenten SSV Bergisch Born an.