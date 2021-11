Fußball : ASV Mettmann arbeitet Schockerlebnis auf

Die Bezirksliga-Fußballer stehen im Heimspiel gegen den VfB Marathon Remscheid unter Druck. Der Sportliche Leiter Imak Omairat hofft auf eine bessere Vorstellung.

ASV Mettmann – VfB Marathon Remscheid. Die klare Niederlage der ASV-Fußballer bei Bayer Wuppertal war für Mannschaft und Verantwortliche des Mettmanner Bezirksligisten ein echter Schock. „Wir konnten uns überhaupt nicht ausmalen, wie innerhalb einer Woche solch ein Leistungsgefälle passieren konnte. Dabei dachten wir, dass wir nach dem überzeugenden Heimsieg gegen den Dritten Werden-Heidhausen auf dem richtigen Kurs sind“, erläuterte Imak Omairat. Der Sportliche Leiter und Co-Trainer des ASV berichtete, dass beim Training in dieser Woche die katastrophale Vorstellung in Wuppertal genau analysiert wurde und Erkenntnisse für die Partie am Sonntag (16 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig) gegen Remscheid gezogen wurden. Personelle Veränderungen in der Startelf wollte er nicht ausschließen: „Darüber entscheidet das Trainerteam.“