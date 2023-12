Trainer Joscha Weber hofft auf den nächsten Erfolg 1. FC Wülfrath peilt Hattrick an

SSV Dhünn – 1. FC Wülfrath. (bs) Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollen die Fußballer des 1. FCW am Sonntag (14.15 Uhr) in Dhünn nachlegen. „Der Trend geht in die richtige Richtung, deshalb wollen wir unbedingt gewinnen“, stellt Joscha Weber fest. Dabei konzentrieren sich die Wülfrather erneut weniger auf den Gegner, sondern mehr auf die eigene Stärke. Zusammenhalt und Kampfgeist nennt der FCW-Chefcoach als die wesentlichen Tugenden. „In den Spielen gegen Vohwinkel und Gräfrath haben wir unsere beiden Gesichter gezeigt, sind gegen Vohwinkel mit zwei Mann weniger zum Sieg gekommen und haben gegen Gräfrath auch spielerisch überzeugt und Tore geschossen“, erläutert Weber und ergänzt: „Im besten Fall zeigen wir diesmal beide Stärken.“