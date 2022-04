Fußball : SC Unterbach kehrt in die Erfolgsspur zurück

SC Unterbach kehrt in die Erfolgsspur zurück

Unter der Leitung des Interimstrainerduos Marcel Aust/Sven Gehrmann holen die Unterbacher Fußballer drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bezirksliga.

SC Unterbach – Britannia Solingen 3:0 (0:0). Aufatmen in Fußball-Unterbach. Im vierten Rückrundenspiel der Bezirksliga, Gruppe 2, meldet der jetzt auf den 12. Platz vorgerückte SCU endlich wieder einen Sieg. Die für das fehlende Trainerduo Roberto Marquez/Andi del Polito diesmal nur an der Seitenlinie aktiven Routiniers Marcel Aust und Sven Gehrmann feierten damit ein gelungenes, gleichwohl einmaliges Debüt. „Unsere Mannschaft war von Beginn an fokussiert, dieses wichtige Spiel unbedingt zu gewinnen. Das haben die Jungs diszipliniert und mit viel Einsatz durchgezogen. Ein verdienter Sieg nach einer mannschaftlich geschlossenen Leistung. Da hat jeder für jeden gekämpft“, lobte der eigentliche Stammkeeper Marcel Aust nach dem Abpfiff seine Kollegen.