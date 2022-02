Fußball : ASV Mettmann schießt sich für die Meisterschaft ein

Info

Im Testspiel gegen den Landesligisten Rather SV holten die Fußballer des ASV Mettmann einen klaren 4:0 (3:0)-Sieg. Mit einem Doppelpack (4./19.) sorgte Daniel Rehag für die 2:0-Führung. Steven Winterfeld erhöhte noch in der ersten Halbzeit per Elfmeter auf 3:0 (39.). In der Schlussphase (82.) machte Rehag mit seinem dritten Tor den 4:0-Erfolg perfekt.