Fußball-Bezirksliga ASV Mettmann kann den Aufstieg perfekt machen

Die Mettmanner Fußballer treten am Samstag zum Bezirksliga-Duell in Baumberg an. Die SFB-Reserve ist aber mit Unterstützung aus dem Oberliga-Kader unberechenbar.

05.05.2023, 05:15 Uhr

Der Einsatz des angeschlagenen Justus Erkens (Mitte) am Samstag entscheidet sich wohl kurzfristig. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Elmar Rump

Sportfreunde Baumberg II – ASV Mettmann. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Schon zur Halbzeit des 3:2 (0:1)-Heimerfolges gegen den SV Solingen 08/10 stand fest, dass der ASV zumindest einen weiteren Spieltag benötigt, um den Landesliga-Aufstieg in trockene Tücher zu bringen. Hintergrund: Verfolger SpVg. Solingen-Wald 03 siegte im schon um 14 Uhr angepfiffenen Auswärtsspiel gegen Germania Wuppertal mit 4:1.