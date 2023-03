Fußball-Bezirksliga Favorit ASV Mettmann fährt den nächsten Erfolg ein

ASV Mettmann – SSV Germania Wuppertal 2:1 (0:0). Mit dem verdienten, aber knappen Sieg gegen die Wuppertaler Germania behauptete der ASV Mettmann die Tabellenführung in der Bezirksliga und strebt mit großen Schritten den Aufstieg in die Landesliga an. Fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten TSV Ronsdorf sind zwar ein einigermaßen beruhigendes Polster, das darf aber ncht dazu verleiten, sich einen Ausrutscher zu leisten. Den ließ der knappe Sieg des Spitzenreiters über die Germania fast schon vermuten. „Das Ergebnis spiegelt in keiner Weise den Spielverlauf wider. Wir haben die Partie über weite Strecken klar dominiert, waren aber im Abschluss nicht konsequent genug“, erklärte Imad Omairat. Die Abschlussschwäche war jedoch der einzige Kritikpunkt des Sportlichen Leiters, der ansonsten von einer guten Vorstellung seines Teams sprach.