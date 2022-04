Fußball : Für den SC Unterbach zählt nur ein Erfolg übers Schlusslicht

Die Unterbacher Fußballer greifen nach ihrer Pause wieder ins Bezirksliga-Geschehen ein – aber ohne ihr Trainerduo, das verreist ist.

SC Unterbach – Britannia Solingen. Dem SCU fehlt es nach einer dreiwöchigen Pause an Spielpraxis. Und dem Schlusslicht der Bezirksliga, Gruppe 2, möglicherweise an der genügenden Anzahl einsatzfähiger Akteure? Hintergrund: Vergangenen Sonntag wurde die Heimpartie der Britannia gegen den HSV Langenfeld beim Zwischenstand von 0:6 nach 18 (!) Minuten vom Schiedsrichter abgebrochen. Die nur mit acht Leuten angetretenen Solinger hatten nach verletzungsbedingten Ausfällen nicht mehr die vorgeschriebenen sechs Spieler auf dem Platz. Vor dem Kellerduell am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz am Niermannsweg steht für Coach Roberto Marquez allerdings fest: „Ich habe Informationen, dass die Solinger, in welcher Formation auch immer, am Sonntag bei uns antreten. Dementsprechend werden wir uns vorbereiten.“ Und der SCU-Coach macht deutlich: „Wir sind gespannt, was uns erwartet und wie wir uns nach der Unterbrechung verkaufen. Für uns zählt, so oder so, nichts anderes als ein Sieg. Da gibt es intern keine zwei Meinungen.“