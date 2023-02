Fußball-Bezirksliga Für den ASV Mettmann geht es jetzt Schlag auf Schlag

SC Ayyildiz Remscheid – ASV Mettmann. Nach einer langen Winterpause sind die Verantwortlichen im Lager des Fußball-Bezirksligisten ASV Mettmann froh, dass die Saison endlich fortgesetzt wird. „Wir hatten eine eher durchwachsene Vorbereitungsphase. Das sehen wir aber nicht als dramatisch an. Entscheidend ist für uns, dass wir jetzt schnell in den Rhytmus finden, der uns vor der Winterpause geprägt und uns an die Tabellenspitze geführt hat“, sagen Trainer Daniele Varveri und der Sportliche Leiter, Imad Omairat übereinstimmend. Für den ASV Mettmann stehen innerhalb von wenigen Tagen gleich zwei wichtige Begegnungen an. Zunächst geht es zum SC Ayyildiz (Samstag, 16 Uhr in Remscheid) und am Mittwochabend um 19 Uhr zum mit Spannung erwarteten Pokalspiel beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen.