Ein starker Gegner für das Corchia-Team ME-Sport-Frauen haben Respekt vor der BHC-Reserve

Bergischer HC II – Mettmann-Sport (Frauen). Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche treten die Handballerinnen von ME-Sport heute (17 Uhr) im neuen BHC-Leistungszentrum an der Kanalstraße in Solingen an. Dort trifft das Team von Roberto Corchia auf den Aufsteiger Bergischer HC II, der in der vergangenen Saison die Landesliga nach Belieben dominierte und auch in der Verbandsliga seine ersten beiden Begegnungen zum Teil sehr deutlich für sich entschied.