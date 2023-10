Das Haaner Team läuft der Musik noch hinterher Unitas-Handballerinnen vergeben zu viele Chancen

TV Aldekerk II – DJK Unitas Haan 35:30 (14:13). In den letzten Jahren war für die Unitas-Handballerinnen in Aldekerk nie etwas zu holen. Umso ärgerlicher ist der jetzige Misserfolg in der Vogteihalle. „Das war eiunnötig und wir müssen es uns leider zum größten Teil selbst zuschreiben“, meinte Co-Trainer Stephan Becker nach der fünften Niederlage in Folge. Besonders die schwache Chancenverwertung im ersten Durchgang rächte sich am Ende.