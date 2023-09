Haaner Handballerinnen nehmen den nächsten Anlauf Unitas-Team steht in Köln vor einer Herausforderung

PSV Köln – DJK Unitas Haan (Frauen). Trotz der Auftaktniederlage beim Drittliga-Absteiger TV Beyeröhde war Unitas-Trainer Andre Wernicke über weite Strecken mit der Leistung seines Teams zufrieden. Mit der Vorstellung gegen den HSV Überruhr freundete er sich nur bedingt an. Punktlos treten die Unitas-Handballerinnen nun am Sonntag (17.30 Uhr) in Köln und wollen dort den ersten Sieg einfahren.