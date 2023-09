Der Regionalligist hat jetzt zwei Punkte auf dem Konto Frauen-Team der Unitas Haan holt den ersten Sieg

PSV Köln – DJK Unitas Haan (Frauen) 22:23 (14:10). Die Haanerinnen gewannen einen Handballkrimi und feierten den ersten Saisonsieg. Dabei tat sich die Unitas beim Regionalliga-Aufsteiger lange schwer, hatte aber am Ende den längeren Atem. Nach einer starken Anfangsphase, in der sich besonders Felicia Seher als sichere Werferin präsentierte, lagen die Gäste mit 2:0 (3.) vorne. „Leider ist es uns nicht gelungen, mit dieser Führung mehr Sicherheit in unser Spiel zu bekommen“, sagte Andre Wernicke, dessen Team in den nächsten zehn Minuten mit 4:10 (14.) in Rückstand geriet. „Es war ein Kraftakt, aber die Mädels haben sich toll zurückgekämpft“, lobte der Unitas-Coach jedoch die Moral. In der Abwehr verteidigten die Haanerinnen sehr kompakt und hatten mit Nina Beutner, die für die etwas glücklos agierende Silvia Kasper ins Tor kam, einen starken Rückhalt. Zur Pause lagen sie mit 10:14 zurück.