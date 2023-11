Der Drittliga-Absteiger behält die Ruhe TB Wülfrath hält weiter Titelkurs

TB Wülfrath – TuS Königsdorf (Frauen) 32:23 (15:13). Die TBW-Handballerinnen halten in der Regionalliga unbeirrt Titelkurs. Dabei nahmen die Wülfratherinnen am Ende auch die Hürde gegen den Tabellenelften TuS Königsdorf deutlich. Vor einer guten Kulisse in der MTC-Arena tat sich die Mannschaft von Jörg Büngeler aber vor allem in der ersten Halbzeit wieder schwer. Für den TBW-Chefcoach keine unerwartete Erkenntnis. „Die anderen Mannschaften in der Liga können auch Handball spielen und gegen uns wachsen viele Teams über sich hinaus“, stellte Büngeler fest. Denn irgendwie kam die Partie des Spitzenreiters gegen die abstiegsgefährdeten Gäste einen Déjà-vu gleich – zuletzt beim Schlusslicht Polizei SV Köln starteten die Wülfratherinnen ähnlich zurückhaltend. „Den Hebel im Spiel umzulegen, bekommt man nur schwer hin“, erkannte der TBW-Trainer, der erst nach dem Seitenwechsel eine bessere Leistung seines Teams sah.