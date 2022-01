Hockey : Mettmanner THC fegt Schlusslicht vom Hallenparkett

Mit dem Erfolg bleibt der aufstiegsambitionierte Tabellenzweite hinter Verbandsliga-Spitzenreiter Schwarz-Weiß Neuss in Lauerstellung.

Crefelder SV – Mettmanner THC (Frauen) 0:12 (0:5). Das in der 1. Hockey-Verbandsliga spielende Frauen-Team des MTHC wurde beim Tabellenletzten seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und fegte die völlig überforderten Krefelderinnen förnlich aus der Halle. „Wir haben am ersten Rückrundenspieltag alles richtig gemacht und mit diesem zweistelligen Erfolg ein tolles Ausrufezeichen gesetzt. Überragende Spielerin war Cassandra Walkiewicz, die allein fünf Treffer erzielte“, war Teammanager Kokan Stojanovic mit den Auftritt seiner Mannschaft rundum zufrieden. „Jetzt müssen wir am Sonntag in der Halle am Heinrich-Heine-Gymnasium gegen die Zweitvertretung des Crefelder HTC unsere gute Form unterstreichen und uns für die Niederlage im Hinspiel revanchieren“, ergänzte er.