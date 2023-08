Haaner Handballerinnen geht früh die Luft aus Unitas Haan hält nur eine Halbzeit mit

TV Beyeröhde – DJK Unitas Haan (Frauen) 28:23 (11:11). Die Unitas-Handballerinnen mussten sich zum Regionalliga-Auftakt dem Drittliga-Absteiger geschlagen geben. Dabei hielten die Haanerinnen in Beyeröhde lange sehr gut mit. Besonders in der Defensive zeigten sie über weite Strecken eine gute Leistung. „Wir wussten, dass der Gegner viel über Zweikämpfe kommt, weil aus dem Rückraum die Durchschlagskraft fehlt. Daher haben wir versucht, die Räume eng zu machen und möglichst wenig Durchbrüche zuzulassen“, berichtete Unitas-Trainer André Wernicke. Das machte sein Team im ersten Durchgang gut und führten mit 9:6 (17.). Allerdings verpassten es die Haanerinnen in doppelter Überzahl den Vorsprung weiter auszubauen. Statt mit einem komfortablen Polster in die Halbzeitpause zu gehen, reichte es nur zu einem 11:11.