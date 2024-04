Jetzt wartet die Qualifikationsrunde zur Dritten Liga TB Wülfrath ist Regionalliga-Vizemeister

TuS Königsdorf – TB Wülfrath (Frauen) 25:28 (14:13). Mit dem Auswärtserfolg schlossen die TBW-Handballerinnen die reguläre Regionalliga-Runde als Vizemeister ab. Zum Titelgewinn reichte es letztlich nicht, da sich TD Lank beim Zwölften HSV Überuhr keine Blöße gab und einen deutlichen Sieg einfuhr. Als Meister machte Jurek Tomasik dann öffentlich, dass seine Mannschaft doch nicht, wie Anfang März dem Verband Nordrhein gegenüber noch signalisiert, in der Relegation um den Aufstieg in die Dritte Liga kämpft. „Wir werden nicht an der Qualifikationsrunde teilnehmen, weil die Belastung in den kommenden sechs Wochen zu groß gewesen wäre. Zudem muss der Verein erst einmal eine finanzielle Basis schaffen, damit wir erneut in der Dritten Liga antreten können“, erklärte der TD-Trainer. Eine Meinung, die sicher nicht erst am Samstag reifte.