Trotz personeller Engpässe läuft es gut für das Büngeler-Team TB Wülfrath ist in eigener Halle auf Angriff eingestellt

Der Drittliga-Absteiger erwartet am Samstag den HC Weiden in der MTC-Arena und will mit einem weiteren Sieg seine Titelambitionen in der Handball-Regionalliga unterstreichen. Allerdings ist der Kader weiterhin dezimiert.

16.09.2023, 05:15 Uhr

Nadine Hölterhoff fehlt urlaubsbedingt. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Birgit Sicker

TB Wülfrath – HC Weiden (Frauen). Noch drei Regionalliga-Begegnungen trennen die TBW-Handballerinnen von der Herbstferienpause. Drei Partien, in denen die Wülfratherinnen weiter fleißig Punkte sammeln wollen, um danach entspannt zu regenerieren. Ein Plan, den Jörg Büngeler bestätigt. Zugleich weiß der TBW-Chefcoach aber auch, dass es besser ist, von Woche zu Woche zu denken. Denn auch der HC Weiden, der an diesem Samstag (Anpfiff 18 Uhr) in der MTC-Arena zu Gast ist, hat durchaus Qualität. Am Ende der vergangenen Saison belegte die Mannschaft von Andreas Havenith den sechsten Platz, auf dem sie auch aktuell nach dem dritten Spieltag steht.