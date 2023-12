Das Verbandsliga-Team steckt in einem Loch Mettmann-Sport will seine Negativserie beenden

Mettmann-Sport – WMTV Solingen (Frauen). Roberto Corchia sprach zuletzt von einem Tief, in dem sich seine Mannschaft aktuell befindet. Die vier Niederlagen in Folge ärgern den Trainer der ME‑Sport-Handballerinnen. Im letzten Spiel der Hinrunde möchten die Mettmannerinnen in der Verbandsliga erneut ein Erfolgserlebnis feiern und wieder den Anschluss an das Mittelfeld herstellen. Trotzdem sind die Gastgeberinnen am Samstag (15 Uhr, Herrenhaus) gegen den WMTV nur in der Außenseiterrolle.