Die Mettmanner Handballerinnen haben eine Zwangspause ME-Sport ist noch in der Zuschauerrolle

Während die meisten Handball-Mannschaften an diesem Wochenende in die neue Meisterschaftsrunde starten, kann das Frauen-Team von ME-Sport den ersten Spieltag in Ruhe verfolgen, ohne selbst eingreifen zu müssen. Da die Stadt Wermelskirchen ihr 150-jähriges Bestehen feiert, haben die Mettmanner Verantwortlichen einer Verlegung der Auftaktpartie zugestimmt.