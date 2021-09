Festakt des TuS Hilden : TuS 96 Hilden feiert sein 125-Jähriges

Info

16. Mai 1896 Gründung des Vereins als Turnclub Neuenhaus. Er besteht am Anfang aus 24 Mitgliedern.

1914 Die Mitgliederzahl ist inzwischen auf 100 gestiegen.

1920 Die erste Damenriege wird gegründet.

1932 Ausrichtung des größten Turnfests in Hilden mit ca. 2000 Turnern aus Westfalen und dem Rheinland.

1933 Der Turnclub Neuenhaus 1896 fusioniert mit dem kleineren Sport- und Spielverein 1906 unter dem neuen Namen Turn- und Sportverein 1896 Hilden.

1946 Nach dem 2. Weltkrieg wird der Sportbetrieb wieder aufgenommen.

1949 Ausrichtung des Niederbergischen Kreisturnfestes mit rund 1000 Teilnehmern.

1951 Gründung der Faustball-Abteilung.

1965 Die TuS-Faustballer feiern in Hanau die Deutsche Meisterschaft.

1966 Das Faustball-Team bestätigt in der Schweiz mit dem 2. Platz beim Europapokal seine Top-Form.

1972 An Pfingsten statten die Hildener dem französischen Verein „Pro Patria“ in Neuville-en-Ferrain im Städtedreieck Lille/Roubaix/Tourcoing einen ersten Informationsbesuch ab. Daraus entsteht in der Amtszeit des Vorsitzenden Karl Hops eine langjährige Partnerschaft mit wechselseitigen Besuchen, bei denen sich die Sportler in unterschiedlichen Wettkämpfen messen.

1977 Die Partnerschaft TuS 96/Pro Patria feiert ihr Fünfjähriges – dafür gibt es in Frankreich einen Sonderstempel.

1980 Das zehnte deutsch-französische Sporttreffen geht über die Bühne. Die nackten Zahlen unterstreichen den Erfolg: In den acht Jahren waren fast 1000 Hildener in Neuville und rund 900 Neuviller kamen nach Hilden. 600 Privatquartiere wurden in Hilden bereitgestellt, in Neuville waren es über 800.

1985 Ein Meilenstein ist für den TuS 96 der Bau des Vereinsheims an der Kunibertstraße. Zu den treibenden Kräften zählen Klaus Geißler und Helmut Brochhagen mit über 1100 Arbeitsstunden.

1996 Der Verein feiert sein 100-Jähriges mit einer großen Gala in der Stadthalle.

1998 TuS 96 Hilden bekommt als Anerkennung für 100 Jahre Förderung des Breitensports die „Sportplakette des Bundespräsidenten“ – die höchste Auszeichnung, die ein Sportverein erhalten kann.

2001 Der Verein hat nun seine eigene Homepage im Internet:

www.tus96hilden.de.

2013 Beim Abriss der Fabriciushalle stürzen Teile des Giebels auf das Dach des daneben stehenden TuS-Vereinsheims.

2017 Der TuS 96 bekommt die Auszeichnung „Kinderfreundlicher Verein“. Die Tanzformation Jazzies ist Deutscher Meister.

2018 Die Adresse der Vereinsgeschäftsstelle wird von Kunibertstr. 8 in Kunibertstr. 18 geändert. Das Vereinsheim steht inzwischen neben einem großen Wohnblock, der nach dem Abriss der Fabriciushalle entstand.

16. Mai 2021 Der TuS Hilden ist 125 Jahre alt, muss seinen Festakt wegen der Corona-Pandemie jedoch in den September verschieben.