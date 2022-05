Feldhockey-Oberliga : Mettmanner THC arbeitet sich auf Platz vier hoch

Lea Schult (20) verwertete eine Strafecke. Foto: Blazy, Achim (abz)

Das Mettmanner Frauen-Team bleibt in der Hockey-Oberliga auch in Bielefeld erfolgreich. Am Sonntag kommt der HC Uhlenhorst auf die Anlage Auf dem Pfennig.