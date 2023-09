Jetzt richtet sich der Fokus auf die Hockey-Hallenrunde MTHC schließt Hinrunde auf dem Feld mit Siegen ab

Für die Mettmanner Teams geht es jetzt in den nächsten Monaten in der Halle um Punkte. Erst im kommenden Jahr greifen die Hockey-Sportler wieder auf dem Feld an.

27.09.2023, 05:15 Uhr

Auch Lea Schult (an der Kugel) trug ihren Teil zum hohen Sieg bei. Foto: Blazy, Achim (abz)

Von Klaus Müller

Mettmanner THC – SG Ratingen/Duisburg (Frauen-Team) 11:0 (4:0). Gleich zwei Partien bestritt das Frauen-Team des MTHC am vergangenen Wochenende in der 1. Verbandsliga. Mit 11:0 fegten das Team von Trainer Philipp Gutt die Spielgemeinschaft vom Kunstrasenplatz Auf dem Pfennig. Vor dem Seitenwechsel trafen Annika Bohlken (2) sowie Jana Reiter und Lilly Harms zum 4:0. Im zweiten Durchgang eröffnete Noelle Geier den weiteren Torreigen. Innerhalb weniger Minuten erzielten Candice Schnelting, Jessica Balzer und erneut Bohlken das 8:0. In der Schussphase erhöhten Debby Börkel und Lea Schult sowie Bohlken mit ihrem vierten Treffer auf 11:0.