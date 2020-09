Reiten : Fee Rommerskirchen: Vielseitigkeit prägt seit 20 Jahren ihr Leben

2017: Fee Rommerskirchen (rechts) und Corinna Doll (links) verabschieden den langjährigen Richter Gerd Schepers in den „sportlichen Ruhestand“. RP-Foto: Archiv/Janicki Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Sie war gerade erst volljährig, als Fee Rommerskirchen vor 20 Jahren mit fünf gepachteten Pferdeboxen den Grundstein für ihren Reiterhof legte. Heute gehören ihr elf Hektar Land und 65 Pferde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

„Es war gut, dass ich mich so früh in die Selbstständigkeit gewagt habe“, ist Fee Rommerskirchen überzeugt, denn: „Heute würde ich mich das nicht mehr trauen. Aber mit meiner kindlichen Naivität von damals ging das ganz gut. Ich hatte aber auch sehr viel Glück, immer die richtigen Menschen auf meiner Seite zu haben.“ Schon als 14-Jährige, nachdem sie selbst seit vier Jahren ritt, erteilte sie auf dem elterlichen Hof erste Unterrichtseinheiten für Anfänger. Mit 18 Jahren – als es erlaubt war – erwarb sie ihren Trainerschein und pachtete im elterlichen Betrieb ihre ersten fünf Boxen. „Mir wurde schnell klar, dass das ein Schwerpunkt ist, ohne den ich nicht mehr leben wollte.“ Mit 21 Jahren folgte schließlich die Übernahme des elterlichen Betriebes. Sie richtete ihren beruflichen Werdegang auf den Reiterhof aus und studierte – aufbauen auf ihre Reitausbildung – Agrarwissenschaften an der Universität in Bonn.

Ihre Qualifikation als Agraringenieurin war der wissbegierigen jungen Frau, die sich nebenher auch als Reittherapeutin ausbilden ließ und die Meisterprüfung als Pferdewirtschaftsmeisterin mit Schwerpunkt Reiten ablegte, allerdings nicht genug, sodass sie sich zusätzlich als Agrarassessorin fortbilden ließ und damit auch als Berufsschullehrerin tätig sein konnte. Eine weitere Leidenschaft, die ihr seitdem ein sicheres Standbein liefert. Denn: „Als Selbstständige darf man nicht krank sein, als Beamtin schon“, sagt sie mit Hinblick auf die finanzielle Absicherung, die ihr ihre Anstellung an der Schule im Krankheitsfall bietet. Dass sie mehrere Standbeine brauchte, wurde ihr klar, als sie in jungen Jahren aufgrund mehrerer Stürze vom Pferd mehrfach an der Hüfte operiert werden musste und somit schlagartig aus dem Leistungssport hinauskatapultiert wurde. „Da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ein sehr risikoscheuer Mensch bin und ein Netz mit doppelten Boden und am besten noch Schwimmflügel brauche.“ Das ist auch auf ihrem Reiterhof zu spüren, der neben einer Reitsportanlage und einem Pensionsbetrieb auch eine Reitschule beinhaltet und ganzheitliche Therapie für Pferd und Reiter bietet.

Info Tag der offenen Tür am Sonntag gibt Einblicke Zum 20-jährigen Jubiläum lädt die Reitschule Rommerskirchen am Sonntag, 20. September, von 11 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür auf dem Reiterhof, Dorper Weg 1 in Mettmann ein. Neben Ponyreiten, diversen Vorführungen und Mitmachprogramm können sich die Gäste vor Ort umschauen und mit Reitern und Lehrern sprechen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Tragen einer Mund-Nasen-Maske vorausgesetzt, Voranmeldungen sind nicht nötig.

Heute blickt Fee Rommerskirchen zufrieden auf das Erreichte: Gemeinsam mit ihrem Mann Peer und ihrem Team führt sie den Reiterhof ihrer Träume, wobei sich die Ansprüche an einen Reiterhof mit den Jahren gewandelt haben, weiß Rommerskirchen. Während ihre Eltern noch relativ ausgeglichen auf ihrem Hof einen Schul- und Pensionsbetrieb führten, hat sich die Waage in den vergangenen 20 Jahren mehr zum Schulbetrieb hin geneigt. „Der Pensionsbetrieb drängt sich selbst zurück, weil wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, wo sich Menschen seltener ein Pferd leisten.“ Stattdessen bietet sie Reitbeteiligungspakete an, mit denen Reitschüler die Verbindung zu ihrem Pferd eingehen können, ohne das finanzielle Risiko zu tragen.

Der Reitsport habe durch diese Entwicklung glücklicherweise nicht an Attraktivität verloren, obwohl sich der Unterrichtsstil gewandelt habe: „Früher war es militärischer, lauter auf dem Platz, heute ist es handlungsorientierter und wesentlich kommunikativer im Miteinander.“ Rund 350 Schüler zwischen zwei und 74 Jahren nehmen regelmäßig auf ihrem Hof in Mettmann Reitstunden. Unter ihnen gebe es viele Hobbyreiter, die es lediglich genießen, in Kontakt mit dem Pferd zu stehen. „Wir haben aber auch Turnierreiter und Leistungssportler bei uns.“