NRW-Meisterschaft im Fechten Landesturnier in Solingen mit Kassian Meier

Das bietet Interessierten eine gute Gelegenheit, die Faszination des Fechtsports live in den Leistungssporthallen der Fals-NRW-Sportschule an der Wittkuller Straße 64 in Solingen-Wald zu erleben. Die Wettkämpfe beginnen Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr. Mit von der Partie ist unter anderem der Haaner Kassian Meier.