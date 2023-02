Fußball-Kreisliga A FC Mettmann schenkt Dornap im Derby gleich sechs Tore ein

FC Mettmann 08 – TSV Einigkeit Dornap 6:1 (2:1). Einen guten Lauf haben derzeit die Kreisliga A-Fußballer des FCM. Im Derby schloss das Team von Stephan Pühs nahtlos an die starke Vorstellung bei Grün-Weiß Wuppertal an. „Ich habe derzeit fast den kompletten Kader zur Verfügung, was sich auf die Leistung meiner Mannschaft positiv auswirkt. Es läuft bei uns alles rund und wir haben mit den beiden überzeugenden Siegen einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht“, war der Mettmanner Coach rundum zufrieden.