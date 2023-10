Ein Rückschlag im Titelrennen FC Mettmann 08 verliert überraschend in Sonnborn

Der erste Ausrutscher für die Mannschaft von Stephan Pühs, die in den nächsten Wochen weiter an der Tabellenspitze mitmischen will.

03.10.2023, 05:15 Uhr

Julian Alt (l.) bereitete den Mettmanner Treffer vor. RP-Foto: Archiv/Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Von Klaus Müller

SC Sonnborn – FC Mettmann 08 2:1(2:0). Eine überraschende Niederlage fing sich der bisherige Kreisliga A-Spitzenreiter bei den nur im Mittelfeld stehenden Sonnbornern ein. Nach einem 0:2-Rückstand war es Niklas Heimes, der nach Vorarbeit von Julian Alt in der 64. Minute auf 1:2 verkürzte. Es gelang den Mettmannern jedoch nicht, zumindest den Ausgleichstreffer zu erzielen.