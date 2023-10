Fußball, Kreisliga A FC Mettmann 08 verliert nach früher Führung noch

Die Mettmanner müssen in Zukunft wohl konstanter auftreten, wenn sie im Aufstiegsrennen mitmischen möchten. Dies gilt besonders für die kommende Spielzeit, wenn der FCM ernsthaft den Sprung in die Bezirksliga anstreben will. Um mehr Stabilität ins Team zu bekommen, werden die Verantwortlichen in der Führungsetage des aufstrebenden Mettmanner Klubs wohl kaum daran vorbeikommen, kontinuierlich die Mannschaft auf einigen Positionen gezielt zu verstärken. Das Konzept des Vorstandes, vor allem mit einer guten Jugendarbeit mittelfristig höhere Spielklassen anzustreben, ist sicherlich der richtige Weg. Dies führt aber kaum daran vorbei, zusätzliche Zugänge von außen zu verpflichten. Inwiefern dies finanziell für den größten Mettmanner Fußballverein zu stemmen ist, bleibt abzuwarten.