Fußball, Kreisliga A Wuppertal FC Mettmann und Dornap spielen jeweils remis

Türkgücü Velbert – FC Mettmann 08 5:5 (1:2). Ein munteres Torfestival wurde in dieser Kreisliga-A-Partie Wuppertal veranstaltet. „Wir haben dreimal geführt, und letztlich sprang nur ein Punkt für uns heraus. Da hätten wir in manchen Situationen einfach cleverer agieren müssen“, sagte Stefan Pühs. „Vielleicht spielte es auch eine Rolle, dass wir eine recht junge Mannschaft haben. Letztlich kann ich mit dem Remis beim besser platzierten Favoriten aber gut leben, wenn auch mehr für uns drin war“, ergänzte der FCM-Trainer. Die Gäste lagen nach einem Eigentor der vom Mettmanner Ibo Cöl trainierten Velberter früh mit 1:0 in Führung und erhöhten durch Niklas Bennemann auf 2:0, ehe Türkgücü bis zur Halbzeit den Anschlusstreffer erzielte. Nach dem Seitenwechsel kam Velbert zunächst zum Ausgleich, ehe Julian Alt und Tobias Freese zwei weitere Treffer für die Gäste erzielten. Dem erneuten Ausgleich folgte das 5:4 durch Alt. In der Nachspielzeit kassierte der FCM durch einen direkt verwandelten Freistoß das 5:5.