In dieser Form entwickelt sich das Team zu einem Aufstiegsfavoriten FC Mettmann 08 stürmt jetzt sogar auf den Gipfel

FC Mettmann 08 – Bayer Wuppertal 3:2 (2:1). Mit dem Sieg gegen Bayer Wuppertal übernahmen die Mettmanner die Tabellenführung in der Kreisliga A Wuppertal. Allmählich müssen sch die FCM-Verantgwortlichen mit dem Gedanken anfreunden, dass das Team von Stephan Pühs als ein heißer Favorit auf den Aufstieg in die Bezirksliga gehandelt wird. Der bisherige Saisonverlauf lässt da kaum einen anderen Schluss zu – zu souverän präsentieren sich die Mettmanner in den bisherigen Spielen.