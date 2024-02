Fußball-Kreisliga A Wuppertal FC Mettmann 08 siegt klar, Dornap macht es spannend

FC Mettmann 08 – SSV Sudberg 5:1 (3:1). Im Duell der Tabellennachbarn setzten sich die Mettmanner Kreisliga A-Fußballer überraschend deutlich durch. „Das war eine tolle Vorstellung meiner Mannschaft, die klar dominierte und wie aus einem Guss spielte“, lobt Stephan Pühs seine Truppe. „Die Jungs haben sich für das schwache Spiel in der Vorwoche bei Union Velbert rehabilitiert und wir sind wieder auf Kurs“, so der engagierte FCM-Coach. Dabei erinnert er daran, dass die Mettmanner voraussichtlich die Punkte aus der abgebrochenen Partie gegen Tabellenführer SSVg Velbert II erhalten. „Dann rücken wir noch näher an die Spitze heran.“