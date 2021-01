Fußball : FC Mettmann 08 setzt auf eigenen Nachwuchs

METTMANN Vorsitzender Ralf Becker hat ambitionierte sportliche Ziele für den FC Mettmann 08. Zugleich will er die Rahmenbedingungen für seinen Verein verbessern. Vor allem ein Klubheim müsste realisierbar sein, findet er.

Der FC Mettmann 08 ist von der Anzahl der Mannschaften im Jugend- und Seniorenbereich mit der größte Fußballverein in der Region Wuppertal/Niederberg. In Mettmann liegt der Klub im Vergleich zu den Konkurrenten ME-Sport und ASV Mettmann bei der Anzahl der aktiven Fußballer deutlich vorn. „Darauf sind wir stolz, und es ist für uns ein Beleg dafür, dass wir gute Arbeit leisten, die von der Bevölkerung anerkannt wird“, sagt Ralf Becker.

Der Erste Vorsitzende übt sein Amt mit kleiner Unterbrechung seit der Gründung des Vereins im Jahr 2008 aus. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des FCM, der von der Klassenzugehörigkeit hinter dem Bezirksliga-Spitzenreiter ASV Mettmann die Nummer zwei in der Kreisstadt ist. Das will der FC Mettmann ändern.

„Mittelfristig streben wir die Bezirksliga an. Aufgrund unserer hervorragenden Jugendarbeit ist das ein realistisches Ziel“, formuliert Becker selbstbewusst. Er lobt in diesem Zusammenhang Christian Bartsch und Dagmar Baur, die im Vorstand den Jugendbereich vertreten: „Die machen einen prima Job. Es ist schon beachtlich, wie sie den Trainings- und Spielbetrieb bei den vielen Jugendmannschaften managen.“ Während viele Vereine im Fußballverband Niederrhein Rückgänge bei den Jugend-Teams melden, hat der FCM alle Jahrgangsklassen belegt und ist bei den meisten Jahrgängen mit zwei oder gar drei Jugend-Teams vertreten. „Das ist unsere Zukunft, und die gute Arbeit bei den Junioren wird auf Sicht Früchte tragen. Da bin ich mir sicher“, unterstreicht der engagiere Vereins-Chef mit Nachdruck.

„Es macht riesig Spaß, zusammen mit meinen beiden Co-Trainern Benny Waldt und Christian Kurrek mit den Spielern zu arbeiten, die enorm fleißig und lernbereit sind. Es ist den Youngstern anzumerken, dass sie unbedingt etwas erreichen wollen, die Unerfahrenheit aber auch dazu führt, dass unnötig Punkte verschenkt werden.“ Damit kommt Franke direkt auf die Tabellensituation seiner Mannschaft in der Kreisliga A zu sprechen. „Wir stehen auf dem neunten Rang und damit auf einem Abstiegsplatz. Diese Platzierung spiegelt in keiner Weise unser gutes Leistungsvermögen wider. Ich hoffe, dass wir nach der Corona-Pause cleverer auftreten und die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen. Verdient hätten es die ehrgeizigen Fußballer, doch in einer Kreisliga A mit nur elf Teams ist alles möglich. „Da brauchst du nur eine kleine Serie mit zwei oder drei Siegen in Folge, dann ist man ein gutes Stück von der Abstiegszone entfernt“, sagt Franke.