Fußball-Kreisliga A Wuppertal FC Mettmann 08 gibt Dornap deutlich das Nachsehen

TSV Einigkeit Dornap – FC Mettmann 0:3 (0:0). Etwas überraschend wurde die Kreisliga A-Partie am Erbacher Berg eine recht einseitige Angelegenheit für die Mettmanner. Der FCM war den Gastgebern über weite Strecken der Begegnung überlegen, schoss die notwendigen Tore aber erst in der Schlussphase. Zumindest im ersten Durchgang hielt die Einigkeit die Partie offen und hatte durch Maik Fischer und Lenard Lendemanns die Möglichkeit zum Führungstreffer. Auf Seiten des FCM besaßen in den ersten 45 Minuten Marin Lilic, Esanov und Jose Arandia die klarsten Chancen. Die Torhüter Nicolai Gaulke (Dornap) und Marvin Rommerskirchen (FCM) bewahrten mit ihren Paraden ihre Teams vor einem Rückstand.