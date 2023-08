Fußball-Kreisliga A mit Mettmann und Dornap FC Mettmann 08 genießt die Aussicht vom zweiten Platz

TSV Einigkeit Dornap – SV Bayer Wuppertal 1:1 (1:1). Es war eine Kreisliga-A Begegnung, in der für die Dornaper mehr möglich war als nur der eine Punkt. „Zumindest im ersten Durchgang hatten wir vier, fünf glasklare Chancen, die wir sträflich ausgelassen hatten“, berichtet Karl-Heinz Schultz. Der Alt-Vorsitzende des TSV Einigkeit gibt jedoch auch zu, dass nach dem Seitenwechsel Bayer über weite Strecken dominierend war und die Gastgeber Glück hatten, dass sie keinen weiteren Gegentreffer kassierten. „Fasse ich beide Halbzeiten zusammen, so geht das Remis wohl in Ordnung“, sagt er. Für ihn ist klar, dass den Dornapern ein „Knipser“ fehlt, der die gute Vorarbeit der Kollegen erfolgreich abschließt.