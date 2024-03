Fußball-Kreisliga A FCM 08 enttäuscht, Dornap verliert gegen Spitzenreiter

Langenberger SV – FC Mettmann 08 1:0 (0:0). Eine etwas überraschende Niederlage in der Fußball-Kreislga A Wuppertal kassierten die Mettmanner in Langenberg. „Das war mehr als vermeidbar. Wir haben einige klare Chancen liegen lassen und damit unnötig Punkte abgegeben. Seit einigen Wochen finden wir auswärts einfach nicht zu unserem Spiel“, sagte Stephan Pühs. “ Der FCM-Trainer war vom Auftritt seiner Jungs mehr als enttäuscht. Es war eine fußballerisch schwache Begegnung. „Wir strebten den dritten Platz an und wurden bei diesen Bemühungen zurückgeworfen“, erklärte Pühs. Nach torloser erster Halbzeit markierten die Langenberger nach knapp 70 Minuten das Tor des Tages.