Fußball : FC Mettmann 08 braucht elf Jahre für den Aufstieg in die Kreisliga A

METTMANN Der 2008 gegründete Fußball-Klub hat sein Ziel im Aufstiegs-Relegationsspiel endlich erreicht. Im Elfmeterschießen trumpft Torhüter Jonas Janssen auf.

Fast auf den Tag genau elf Jahre nach seiner Vereinsgründung hat der FC Mettmann 08 sein erstes großes Ziel erreicht. Seit Jahren hat der rührige Vorstand des Vereins, der ganz bewusst nur auf die Sparte Fußball setzt und auf eine glänzende Jugendarbeit blicken kann, den Aufstieg in die Kreisliga A im Visier. Vor zwei Jahren war es fast soweit, doch im Relegationsspiel gegen Viktoria Rott gab es eine 0:1-Niederlage. Ein Jahr später sprang nur der dritte Platz in der Kreisliga B heraus. In dieser Saison belegten die Mettmanner Rang zwei hinter Meister TVD Velbert II und qualifizierten sich für das Aufstiegs-Relegationsspiel gegen den SV Union Velbert II. Mit einem 6:5-Erfolg nach Verlängerung und Elfmeterschießen verwirklichten sie nun den Traum vom Aufstieg in die Kreisliga A.