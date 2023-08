Dornaper hinken den Erwartungen hinterher FC Mettmann 08 bleibt still und leise in der Erfolgsspur

FC Mettmann 08 – SV Union Velbert 4:0 (1:0). Drei Spiele – drei Siege. Das ist die makellose Bilanz, die den A-Kreisligisten FC Mettmann auf den zweiten Tabellenplatz brachte. Es macht immer mehr den Anschein, dass die gute Jugendarbeit der vergangenen Jahre fruchtet und der Aufstieg in die Bezirksliga für die Mettmanner keine Illusion ist. Vom Aufstieg möchte Stephan Pühs derzeit nicht reden, sieht die Entwicklung seines gewachsenen Teams aber auf dem richtigen Weg. „Wenn ich bedenke, dass wir in der vergangenen Saison nach acht Spielen gerade einmal zwei Punkte auf dem Konto hatten, so kann man heute nur von einem glänzenden Saisonstart sprechen. Mal ruhig abwarten, wie das alles so weitergeht“, will der erfahrene Coach sein Team bewusst nicht unter Druck setzen.