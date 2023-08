Der Aufsteiger zahlt zum Saisonstart erst einmal Lehrgeld Favorit Unitas zeigt TB Wülfrath deutlich die Grenzen auf

TB Wülfrath – DJK Unitas Haan 20:31 (8:14). Den Saisonauftakt in eigener Halle hatten sich die TBW-Handballer wahrlich anders vorgestellt, doch in den ersten 15 Minuten hatte der Oberliga-Aufsteiger gegen den letztjährigen Vizemeister wenig zu bestellen. Und auch im weiteren Verlauf der Begegnung stand einigen Wülfrathern angsichts des starken Haaner Auftritts ein ums andere Mal die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. In seiner Analyse stellte Leszek Hoft später fest: „Wir sind an den eigenen Nerven gescheitert, hatten zu viele Fehlwürfe und einfache technische Fehler. Unsere Fans haben jedes Tor gefeiert, das war gut gemeint und sollte eine Unterstützung sein. Bei vielen Spielern steckte aber noch die letzte Saison im Kopf, als wir viele Spiele souverän gewonnen haben. Heute haben wir jedoch zu Recht verloren.“ Kurz nach dem Abpfiff blickte der TBW-Trainer bereits nach vorne: „Das war eine gute Erfahrung und wir wissen jetzt, woran wir zu arbeiten haben. Und wir müssen den Kopf umstellen.“