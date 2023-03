Fußball-Landesliga Fabian Helmes kehrt zum 1. FC Wülfrath zurück

1. FC Wülfrath – DJK Union Frintrop. Beim Blick auf die Tabelle ist abzulesen wer in dieser Landesliga-Partie die klare Favoritenrolle inne hat. Der Tabellenletzte FC Wülfrath empfangt den Spitzenreiter Union (Sonntag, 15 Uhr Lhoist-Sportrpark). Die Essener, die erst vergangene Saison aus der Bezirksliga in die Landesliga aufstiegen, planen den direkten Durchmarsch bis in die Oberliga. Die Wülfrather werden zwar alles versuchen, diesen übermächtigen Gegner etwas zu ärgern, sind aber letztlich wohl froh, wenn sie die voraussichtliche Niederlage in Grenzen halten.