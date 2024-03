Handball-Oberliga Erste Führung bringt dem TB Wülfrath zwei wichtige Punkte

TB Wülfrath – Tschft St. Tönis 31:30 (13:16). Während sich die meisten der Oberliga-Kontrahenten bereits in die Osterferien verabschiedeten, traten die TBW-Handballer in der MTC-Arena zum Nachholspiel gegen den Abstiegskonkurrenten St. Tönis an. Vor einer gut gefüllten Tribüne feierte der Aufsteiger einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt und kletterte auf Rang sechs. Eine Momentaufnahme – das weiß auch Leszek Hoft. „Dieser Sieg war wichtig im ersten von drei ‚Vier-Punkte-Spielen’ – die Aufgabe haben wir gut gelöst“, betonte der TBW-Chefcoach. Zugleich stellte er fest: „Wir haben uns aber schwer getan. Für beide Mannschaften stand sehr viel auf dem Spiel – für St. Tönis allerdings noch mehr als für uns.“